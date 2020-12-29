Ученые рассказали о простом способе избежать заражения коронавирусом

Ученые рассказали о простом способе избежать заражения коронавирусом
Поддерживать чрезмерную влажность также не стоит - это приводит к развитию астмы и аллергических реакций, а такж появлению плесени. Фото: pixabay

Исследователи рекомендуют использовать в помещених увлажнители воздуха, так как они снижают риск заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В холодные месяцы влажность в комнате необходимо поддерживать на уровне от 40% до 60%. В таких условиях вирус хуже распространяется, а слизистая оболочка органов дыхания, как и другие органы защитной системы организма, работают лучше, чем при сухом воздухе, передает издание Science Alert.

В засушливых местах, как выяснили ученые, коронавирус передается активнее, поскольку его частицы дольше остаются в воздухе и сохраняют способность к заражению. Во влажной среде липидная оболочка клеток вируса, наоборот, быстрее разрушается, что инактивирует патоген. Чрезмерная влажность при этом, предупреждают исследователи, также вредит здоровью, провоцируя астму, аллергию и рост плесени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рак легких можно определить по состоянию глаз.

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