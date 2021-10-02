Путин поручил выделить средства на развитие дорог в Петербурге

Путин поручил выделить средства на развитие дорог в Петербурге
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Предложения по определению трассы дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2) должны быть предоставлены до 30 ноября, говорится на сайте Кремля.

Президент страны Владимир Путин поручил выделить Северной столице средства на развитие улично-дорожной сети Кронштадта. Кад-2 должен обеспечить транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ.

Планируется, что трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Петербурга создаваться на принципах государственно-частного партнерства. Отмечается, что проезд будет платным, сроки строительства обозначены 2024 годом. Правительство Петербурга и Кабмин РФ должны предоставить предложение до 30 ноября этого года.

В документе, опубликованном на сайте президента, также говорится о проекте строительства сети метрополитена Петербурга, станции «Кудрово», электродепо «Правобережное» на территории Ленинградской области, прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту Пулково и обновлении вагонов городского метрополитена.

Ранее Gazeta.SPb писала, что глава государства поручил выделить Петербургу деньги на закупку электрического транспорта.

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