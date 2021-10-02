На трассе Санкт-Петербург — Ручьи насмерть сбили пожилого пешехода

В Ломоносовском районе полиция проверяет все обстоятельства ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.

В пресс-службе управления МВД по Ленобласти сообщили, что автомобильная авария с участием пешехода произошла накануне в 21:00 на трассе Санкт-Петербург — Ручьи. Иномарка «Хендай» сбила пожилого мужчину вне населенного пункта. 62-летний водитель не заметил пешехода, поскольку тот оказался на проезжей части в неположенном месте, а на этом участке дороги не было освещения.

Удар получился сильным, пешеход получил серьезные травмы. Выжить ему не удалось. Сейчас полиция выясняет его личность. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамвай сбил пешехода на Новочеркасском проспекте. Пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Его на скорой помощи доставили в больницу.