Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области туризма

Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области туризма
Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Лауреаты премии получат награду в размере 1 млн рублей, говорится на сайте кабмина.

Правительство утвердило распоряжение о присуждении премий в области туризма за 2021 год. К награде представлены компании из разных регионов страны, которые предлагают интересные и социально-значимые проекты. Так, проект «Отдых без границ» специализируется на организации отдыха для людей с инвалидностью.

Отмечены и другие оригинальные инициативы — музей «Вулканариум» на Камчатке, «Пора путешествовать по России», «Бурятия – больше чем Байкал», цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса «Знай наше», «Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club» и другие. Среди компаний, которые попали в список лучших, развивают следующие направления: Тульская область, Бурятия, Дальний Восток и многие другие регионы страны.

Отмечается, что наряду с дипломами и почетными знаками лауреатам положено вознаграждение в 1 млн рублей. Победителей выбирал специальный межведомственный совет.

«При отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства», — говорится на сайте правительства РФ.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Северной столице появятся новые автокемпинги, которые могут стать популярными у туристов.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Северной столице появятся новые автокемпинги, которые помогут вывести автотуризм на новый уровень.

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