В метро Петербурга возобновили движение между станциями «Нарвская» и «Проспект Ветеранов»

В метро Петербурга возобновили движение между станциями &#171;Нарвская&#187; и &#171;Проспект Ветеранов&#187;
Сейчас остается закрытым движение между станциями "Площадь Ленина" и "Нарвская". Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В петербургском метрополитене возобновили движение поездов на участке «Нарвская» — «Проспект Ветеранов» после падения пассажира на пути.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, поезда начали ходить между указанными станциями с 14:53. Сейчас остается закрытым движение между станциями «Площадь Ленина» и «Нарвская».

Также отмечается, что поезда по Кировско-Выборгской (красной) линии следуют с увеличенным интервалом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро Петербурга пассажир упал на пути. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на платформе станции «Площадь Восстания». Из-за падения пассажира метрополитен остановил движение поездов на участках между станциями «Девяткино» — «Площадь Ленина» и «Нарвская» — «Проспект Ветеранов».

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