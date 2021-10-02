Ленобласть ждут ночные заморозки до -1 градуса 3 октября

В Ленинградской области в ночь на 3 октября температура воздуха опустится до -1 градуса.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Погода в воскресенье будет малооблачной, обойдется без дождей.

Юго-восточный, южный ветер днем усилится до умеренного, а ночью будет слабым.

Ночью в регионе похолодает до +2…+7 градусов, однако в некоторых районах ожидаются заморозки до -1 градуса. В разгар дня термометры покажут от +10 до +15 градусов.

«Атмосферное давление существенно не изменится», — заявляют синоптики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходные в Петербурге будут теплыми и солнечными. Температура воздуха в выходные в Северной столице прогреется до 15 градусов тепла, что выше нормы на два градуса.