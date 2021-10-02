Выходные в Петербурге будут теплыми и солнечными

Температура воздуха в выходные в Северной столице прогреется до 15 градусов тепла, что выше нормы на два градуса, сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
Петербуржцев выходные порадуют теплой солнечной погодой. Это влияние обширного антициклона.
«И на этот раз облаков в зоне его влияние станет меньше. При переменной облачности обойдется без дождей», — говорится в сообщении синоптика.
Температура воздуха достигнет плюсовой температуры до 15 градусов, что на пару градусов превышает климатическую норму. В Ленинградской обрасти температура составит 11 — 16 градусов тепла.
«Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм ртутного столба», — сообщает Леус.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погода благоприятствует прогулкам по городу.