Мурашко: барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены

Мурашко: барьеры для регистрации &#171;Спутника V&#187; в ВОЗ устранены
Мурашко заявил, что устранение барьеров для регистрации "Спутника" подтвердил генеральный директор ВОЗ. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не осталось причин, чтобы не регистрировать российскую вакцину «Спутник V».

Глава Минздрава заявил об этом 2 октября по итогам встречи с представителями США в Женеве. По его словам, все барьеры для регистрации разработанного в России препарата сняты.

«Позиция России по поводу регистрации и продвижения российской вакцины «Спутник V» полностью услышана. На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы», — подчеркнул Мурашко.

В настоящее время осталось подписать ряд документов, это должна сделать компания, которая занимается регистрацией вакцин на площадке ВОЗ. Министр добавил, что устранение барьеров для регистрации «Спутника» подтвердил генеральный директор ВОЗ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве оценили окончание испытаний «Спутника V» среди пожилых.

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