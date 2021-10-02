В Испании позавидовали россиянам из-за цен на ЖКХ

Журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал, что завидует россиянам, после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и на его родине.

Репортер пообщался с москвичкой Татьяной, которая часто путешествует по Европе. По словам женщины, у нее нет желания переезжать на Запад, несмотря на более высокие зарплаты.

Россиянка призналась, что не видит особенной разницы между своим уровнем жизни и европейцев. «Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», — добавила Татьяна.

Как отмечает журналист, женщина лишь подтвердила факт, что в Европе статья расходов гораздо больше. По его словам, счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании. А заправка автомобиля в России обходится в два раза дешевле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Финляндии призвал Европу наладить отношения с Россией.