Президент Финляндии призвал Европу наладить отношения с Россией

Президент Финляндии призвал Европу наладить отношения с Россией
Отношения России и Финляндии основаны на «прямолинейном диалоге». Фото: pixabay.com

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал страны Евросоюза к диалогу с Россией, чтобы вместе бороться с общими угрозами.

Президент отметил, что выстраивание новых взаимоотношений не станет противоречить позиции Запада в отношении России, сообщает ТАСС.

Ниинистё добавил, что отношения России и Финляндии основаны на «прямолинейном диалоге». Этот же вариант развития он стал предлагать и Европе.

Политик назвал печальным тот факт, что сотрудничество в рамках ОБСЕ на практике замерло.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Финляндии намерены продлить до конца этого года требования ко въезду в страну, введенных в условиях ковидной пандемии. Эти ограничения направлены на то, чтобы защитить граждан Финляндии от распространения в стране завезенных из-за границы случаев заражения ковидом..

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