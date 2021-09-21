Финляндия ограничит въезд в страну до конца года

Финляндия ограничит въезд в страну до конца года
Эти ограничения направлены на то, чтобы защитить граждан Финляндии от распространения в стране завезенных из-за границы случаев заражения ковидом. Фото: pixabay.com

Власти Финляндии намерены продлить до конца этого года требования ко въезду в страну, введенных в условиях ковидной пандемии.

Эти ограничения направлены на то, чтобы защитить граждан Финляндии от распространения в стране завезенных из-за границы случаев заражения ковидом, сообщает ТАСС.

Так, до конца года от въезжающих в Финляндию граждан старше 16 лет будут требовать сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации или же отрицательный тест на ковид.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти рассматривают законопроект, который изменит визы для иностранцев. Теперь уехать работать в Финляндию станет проще. Власти страны готовы облегчить въезд для специалистов, стартаперов и членов их семей. Теперь они смогут рассчитывать на визу категории D, которую сейчас разрабатывают для иностранных граждан в парламенте.

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