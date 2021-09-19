Уехать работать в Финляндию станет проще благодаря новой визе

Уехать работать в Финляндию станет проще благодаря новой визе
Уехать в Финляндию станет чуть проще. Фото: Pixabay

Власти рассматривают законопроект, который изменит визы для иностранцев.

Теперь уехать работать в Финляндию станет проще. Об этом 19 сентября сообщает Yle.

Власти страны готовы облегчить въезд для специалистов, стартаперов и членов их семей. Теперь они смогут рассчитывать на визу категории D, которую сейчас разрабатывают для иностранных граждан в парламенте.

Эксперты отмечают, что подобная инициатива сделает переезд в Финляндию доступней. Речь идет в первую очередь про востребованных специалистов. Люди, получившие новый тип визы, смогут въехать в Финляндию после получения решения о предоставлении вида на жительство.

К слову, в большинстве стран Шенгенской зоны уже действует подобная виза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большему числу россиян готовы выдать визу в Финляндию с 1 октября.

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