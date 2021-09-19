Уехать работать в Финляндию станет проще благодаря новой визе

Власти рассматривают законопроект, который изменит визы для иностранцев.
Теперь уехать работать в Финляндию станет проще. Об этом 19 сентября сообщает Yle.
Власти страны готовы облегчить въезд для специалистов, стартаперов и членов их семей. Теперь они смогут рассчитывать на визу категории D, которую сейчас разрабатывают для иностранных граждан в парламенте.
Эксперты отмечают, что подобная инициатива сделает переезд в Финляндию доступней. Речь идет в первую очередь про востребованных специалистов. Люди, получившие новый тип визы, смогут въехать в Финляндию после получения решения о предоставлении вида на жительство.
К слову, в большинстве стран Шенгенской зоны уже действует подобная виза.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большему числу россиян готовы выдать визу в Финляндию с 1 октября.