На перекрёстке Просвещения и Композиторов в ДТП погиб водитель

В Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился вечером в субботу, 2 октября, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов. Сначала сообщили о том, что погиб велосипедист. Позже очевидцы рассказали, что погиб водитель легкового автомобиля.

«Велосипедист погиб в ДТП на перекрёстке Просвещения и Композиторов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Один погибший, из серебристой машины, двое в скорой», — пишут свидетели произошедшего.

«Звук был жуткий, кто-то на траве лежит накрыт. Полиция и скорая приехали в момент, что очень радует», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.