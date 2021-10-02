На перекрёстке Просвещения и Композиторов в ДТП погиб водитель

На перекрёстке Просвещения и Композиторов в ДТП погиб водитель
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился вечером в субботу, 2 октября, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Композиторов. Сначала сообщили о том, что погиб велосипедист. Позже очевидцы рассказали, что погиб водитель легкового автомобиля.

«Велосипедист погиб в ДТП на перекрёстке Просвещения и Композиторов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Один погибший, из серебристой машины, двое в скорой», — пишут свидетели произошедшего.

«Звук был жуткий, кто-то на траве лежит накрыт. Полиция и скорая приехали в момент, что очень радует», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.

авария выборгский район дтп


 

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