В Петербурге водитель каршеринга ограбил гражданку Эстонии

В ночь на 3 октября водитель каршерингового автомобиля ограбил женщину в районе Ворошиловской улицы, информируют «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В Петербурге водитель кавказской национальности на каршеринге предложил женщине подвезти ее, но вместо этого снял с нее все украшения и отобрал мобильный телефон.

Инцидент произошел на Занаевском проспекте ночью, когда женщина 38 лет спросила дорогу дорогу у прохожего, а тот в свою очередь любезно предложил ее подвезти. Вместо предполагаемой помощи женщина, которая являлась гражданкой Эстонии, была отвезена водителем на пустырь в районе Ворошиловской улицы. Там злоумышленник снял с нее все украшения и отобрал мобильный телефон, как сообщает источник в правоохранительных органах. По подсчитанным данным ущерб составил 13 300 тысяч рублей.

Мужчина скрылся с места преступления. На вид ему около 35 лет. Одет злоумышленник был в в куртку черного цвета, темные джинсы и кепку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Петербурга сотрудники полиции проверяют информацию об изнасиловании. С заявлением в органы обратился гражданин Ирландии, решивший отдохнуть на Думской улице.