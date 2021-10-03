В Красном Селе сорвался лифт с подростками

В жилом доме сорвался лифт с подростками. Фото: «Транспортный коллапс. Красное Село»

В жилом доме сорвался лифт с подростками. Фото: «Транспортный коллапс. Красное Село»

В многоквартирном доме в Красном Селе сорвался лифт, в котором находились семь несовершеннолетних.

Все произошло в доме 31/1 по улице Освобождения. Оперативные службы получили сообщение об аварийной остановке лифта около 19 часов вечера. По данным «Фонтанки», в кабине лифта находились семь подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Предварительно, лифт сорвался, когда был на седьмом этаже. Автоматика не позволила кабине упасть окончательно, остановив ее на уровне третьего этажа.

К месту происшествия выдвинулись скорая помощь, сотрудники лифтовой службы, полиция и спасатели. К счастью, никто из ребят не пострадал.

Кадры с места происшествия появились в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» во «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном Селе пожарные сняли мальчика с окна.