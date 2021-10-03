В Красном селе пожарные сняли мальчика с окна

Мальчик звал маму и выглядывал из окна шестого этажа, сообщает группа во «ВКонтакте» «Транспортный коллапс».
В ночь с 1 на 2 октября Красногородской улице дома 7 корпус 1 с балкона высовывался плачущий ребенок и звал маму. Истошные крики и громкий плач малыша не оставил людей на улице равнодушными. Прохожие вызвали спасателей, которые попытались попасть в квартиру через дверь. Им это не удалось сделать, и они пролезли через окно, поднявшись по лестнице пожарной машины.
Мальчику на вид было около шести лет и он находился дома один.
«Его мать с сожителем отправилась за выпивкой», — говорится в сообщении.
По словам свидетелей, пожарные провели с мальчиком полтора часа, прежде чем горе-мамаша не пришла домой. Отмечается, что вернувшаяся женщина была в алкогольном опьянении.
Ранее Gazeta.SPb писала, на Заставской улице Московского района Петербурга спасатели потушили пожар в здании.