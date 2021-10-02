На Заставской улице спасатели потушили пожар в здании

На Заставской улице спасатели потушили пожар в здании
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В субботу утром в Московском районе Петербурга случился пожар. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, оперативная служба получила сообщение о пожаре сегодня в 10:14. Все случилось на Заставской улице, 33.

Пожар начался в на втором этаже трехэтажного административно-технического здания. В помещении площадью 200 квадратных метров горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

Огонь удалось потушить меньше, чем за 20 минут. На месте ЧП работали 23 человека личного состава с привлечением четырех машин.

В результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Причины возгорания не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в ресторане загорелась вытяжка.

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