В Петербурге в ресторане загорелась вытяжка

В Петербурге в ресторане загорелась вытяжка
В результате ЧП никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Очередной пожар произошел Центральном районе Северной столицы.

Сегодня, второго октября в 00:45 поступила информация о пожаре по адресу: Виленский переулок, д.15. Там загорелась труба вытяжки. Все это происходило в ресторане «Italy». Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Через 25 минут огонь потушили. В результате ЧП никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали четыре спецмашины и 25 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несколько десятков животных сгорели заживо во время пожара в Кудрово. Возгорание случилось в четверг, 30 сентября, на 12-м км Мурманского шоссе, 2. О трагедии рассказала зооактивистка Юлия Кемарская «ВКонтакте». По ее словам, в приюте было порядка пятидесяти питомцев, некоторых удалось выловить, когда огонь только разгорался.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар происшествие санкт-петербург Центральный район


 

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