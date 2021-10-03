В Петербурге от коронавируса полностью привились 1,7 млн человек

Смольный сообщил, что в Петербурге полный цикл вакцинации от коронавируса прошли 1 694 976 жителей города. Это данные на 3 октября.

Только за последний день на вторую прививку от COVID-19 пришли 8 277 человек. В первый раз за минувшие сутки вакцинировались 3 242 местных жителя. Всего первично привились 1 571 411 горожан. В запасе остается еще 900,7 тысячи доз вакцин.

Сообщается, что на сегодняшний день заболевших коронавирусом петербуржцев лечат в 16 ковидных стационарах. Для пациентов с COVID-19 развернуто 6 852 койки, почти 30% из них свободны.

На лечении в инфекционных стационарах находятся 5 467 человек. 498 из них лежат в реанимации, 239 пациентов подключены к ИВЛ. Еще 25 429 заболевших лечатся дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ.