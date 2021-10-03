«Бензин уже закончился»: петербуржцы стоят в огромной пробке на Мурманском шоссе

&#171;Бензин уже закончился&#187;: петербуржцы стоят в огромной пробке на Мурманском шоссе
Автомобилисты стоят в пробке на Мурманском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Мурманском шоссе вечером воскресенья, когда в Петербург со всей области возвращаются дачники, вновь собралась огромная пробка.

Автомобилисты сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Со слов водителей, движение плотно встало на Мурманском шоссе на выезде с Кировска. Люди стоят в пробке по два с половиной часа.

«Вот это я понимаю пробка. Бензин уже закончился», — пишет автор публикации.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора в сторону Петербурга составляет почти восемь километров. Он начинается от Ладожского моста, где идет дорожный ремонт. Данный участок выделен бордовым цветом.

Скриншот «Яндекс.Карт»

Кроме того, водители стоят в большой пробке на Магистральной улице, ведущей к шоссе, и на развязке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовые аварии на КАД образовали пробки.

кировск мурманское шоссе пробка


 

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