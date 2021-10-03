Массовые аварии на КАД образовали пробки

Несколько аварий вызвали пробки, сообщают «Невские новости».

Перед вантовым мостом на юге зафиксирован затор по причине ДТП на внешнем кольце КАД. Никто не пострадал, рассказал житель Петербурга в соцсетях.

Сервис «Яндекс.Карты» показал, на 56 километре трассы случилось две аварии в среднем и правом ряду. Водители на Советском проспекте также попали в пробку из-за ДТП. Дороги на карте окрашены в красный цвет, говорится в сообщении.

На КАД возле развязки с Пулковским шоссе и у съезда на Выборгское шоссе случилось еще несколько аварий. Все это в конечном итоге повлияло на возникновение пробок в вечер воскресенья.

Ранее Gazeta.SPb писала, в четверг, утром, 30 сентября, появились заторы, которые достигли четырех баллов по причине часа пик.