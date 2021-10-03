Массовые аварии на КАД образовали пробки

Массовые аварии на КАД образовали пробки
Автомобилисты стоят в пробке. Фото: pixabay

Несколько аварий вызвали пробки, сообщают «Невские новости».

Перед вантовым мостом на юге зафиксирован затор по причине ДТП на внешнем кольце КАД. Никто не пострадал, рассказал житель Петербурга в соцсетях.

Сервис «Яндекс.Карты» показал, на 56 километре трассы случилось две аварии в среднем и правом ряду. Водители на Советском проспекте также попали в пробку из-за ДТП. Дороги на карте окрашены в красный цвет, говорится в сообщении.

На КАД возле развязки с Пулковским шоссе и у съезда на Выборгское шоссе случилось еще несколько аварий. Все это в конечном итоге повлияло на возникновение пробок в вечер воскресенья.

Ранее Gazeta.SPb писала, в четверг, утром, 30 сентября, появились заторы, которые достигли четырех баллов по причине часа пик.

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