Петербуржцев с утра в четверг одолели 4-балльные пробки

Петербуржцев с утра в четверг одолели 4-балльные пробки
На дорогах Петербурга наблюдаются пробки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге с утра на дорогах образовались пробки. В четверг, утром, 30 сентября, появились заторы, которые достигли четырех баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе четырехбалльные пробки. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на проспекте Стачек, на Ленинском проспекте, на Кубинской улице, на Благодатной улице, на Витебском проспекте, на Бухарестской улице, на Софийской улице, на Октябрьской набережной, на Каменноостровском проспекте, на Дворцовой набережной, на Большом проспекте П.С., на набережной Макарова, на Уральской улице, на набережной Обводного канала, на Малоохтинском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на Кантемировском мосту введут ограничения движения до 10 октября.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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