Попавший в аварию ВАЗ вылетел на тротуар и перевернулся на Ваське

На Васильевском острове вечером в воскресенье произошло ДТП с участием отечественной легковушки и Porsche.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Автомобильная авария произошла на пересечении Детской улицы и Среднего проспекта В.О. Перекресток не поделили Porsche Panamera и ВАЗ.

«Панамера отправила в нокаут Одиннадцатую на перекрестке Детской и Среднего пр-кта В.О», — написал очевидец.

В результате аварии ВАЗ вылетел на тротуар, перевернулся и врезался в светофор. Машина оказалась серьезно повреждена.

Свидетели аварии пишут, что все живы. Но есть пострадавшие, очевидцы видели, как кого-то забирали на скорой. На месте происшествия работают две бригады медиков и пожарные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в ДТП погиб велосипедист, пострадали девушки и подросток.