В Петербурге в ДТП погиб велосипедист, пострадали девушки и подросток

Во время ДТП на Просвещения Композиторов погиб велосипедист. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Во время ДТП на Просвещения Композиторов погиб велосипедист. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

В результате столкновения двух иномарок погиб мужчина, ехавший на велосипеде, сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

В Петербурге на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов произошел наезд на велосипедиста и подростка-пешехода. Как стало известно, женщина за рулем «Audi» совершила столкновение c автомашиной марки «Subaru» за рулем, которого находился 22-летний мужчина. От удара автомобиль «Subaru» наехал на людей, сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Сообщается, что 41-летний велосипедист скончался на месте ДТП. 17-летняя пассажирка «Subaru» и 14-летний подросток-пешеход в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

Очевидцы сообщают, что увидев на дороге детское кресло, пытались вспомнить находились ли в автомобилях маленькие дети. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» свидетель происшествия Надежда сообщает, что помнит испуганную девочку на вид лет пяти, которую отнесли от черной машины и передали на руки взрослому.

«И летели они, похоже, на общий красный (в те несколько секунд, что красный в обе дороги)», — рассказала она об иномарках.

Ранее Gazeta.SPb писала, что вчера, 2 октября, в том же районе на перекрестке Просвещения и Композиторов в ДТП погиб водитель.