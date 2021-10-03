Дети нашли в лесу Ленобласти мертвую женщину без глаз

Дети нашли в лесу Ленобласти мертвую женщину без глаз
Полиция устанавливает личность погибшей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Маленькие девочки нашли во Всеволожском районе Ленобласти обезображенное тело женщины. Они позвали на помощь взрослых, которые вызвали полицию.

Мертвую женщину нашли вечером в субботу в лесу у деревни Мяглово. Полицию вызвал 36-летний мужчина из Петербурга, который катался там на велосипеде. Он сообщил правоохранителям о найденном теле женщины.

Первыми погибшую заметили две девочки. Сначала они подумали, что женщине просто стало плохо, но подходить к ней не стали. Дети побежали за помощью взрослых и встретили велосипедиста, который и позвонил в полицию, пишет «Фонтанка».

Женщина лежала в красной куртке в трех километрах отт деревни. Отметины на шее и запястьях могут указывать на то, что она была связана и задушена. Также у нее отсутствовали глазные яблоки и была сломана челюсть.

Труп направили на судмедэкспертизу. Полиция устанавливает личность погибшей. Следствие организовало проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина, ударивший женщину гаечным ключом по голове.

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