В Петербурге задержан мужчина, ударивший женщину гаечным ключом по голове

В Петербурге задержан мужчина, ударивший женщину гаечным ключом по голове
Мужчина ударил женщину по голове гаечным ключом. Фото: pixabay.com

Неизвестный мужчина из хулиганских побуждений нанес женщине удар по голове и скрылся, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

27 сентября 2021 около 23:30 в полицию обратилась 49-летняя женщина, которая сообщила, что незнакомый пьяный мужчина ударил ее гаечным ключом по голове и ретировался с места событий. Это случилось на пешеходном переходе у дома № 50 по улице Софийской во Фрунзенском районе.

Полицейские «по горячим следам» задержали 38-летнего мужчину, который напал на женщину из хулиганских соображений. Потерпевшая после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.

1 октября 2021 года по факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезд, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb информировала, в Центральном районе Северной столицы теща-хулиганка ударила ножом своего зятя.

гаечный ключ удар хулиганство


 

Новости партнеров
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержан мужчина, ударивший женщину гаечным ключом по голове
В Петербурге задержан мужчина из Кабардино-Балкарии, стрелявший в воздух
Ведутся работы по восстановлению водоснабжения в Тосненском районе
В Петербурге теща-хулиганка ударила ножом своего зятя
В Петербурге житель Дагестана открыл стрельбу из белого автомобиля Mercedes
Бывшего сотрудника МРЭО отправили под суд за незаконную выдачу водительских ...
Минпросвещения заявило, что массового закрытия школ из-за коронавируса не ...
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист, пострадали девушки и подросток