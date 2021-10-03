В Петербурге задержан мужчина, ударивший женщину гаечным ключом по голове

Неизвестный мужчина из хулиганских побуждений нанес женщине удар по голове и скрылся, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

27 сентября 2021 около 23:30 в полицию обратилась 49-летняя женщина, которая сообщила, что незнакомый пьяный мужчина ударил ее гаечным ключом по голове и ретировался с места событий. Это случилось на пешеходном переходе у дома № 50 по улице Софийской во Фрунзенском районе.

Полицейские «по горячим следам» задержали 38-летнего мужчину, который напал на женщину из хулиганских соображений. Потерпевшая после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.

1 октября 2021 года по факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезд, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Gazeta.SPb информировала, в Центральном районе Северной столицы теща-хулиганка ударила ножом своего зятя.