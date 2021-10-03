Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода с собакой в Ленобласти

В Приозерском районе женщина с собакой погибли под колесами «БМВ», за рулем которого сидел подвыпивший водитель.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Авария произошла в субботу в поселке Сосново. Пьяный водитель 42-х лет не смог справиться с управлением и вылетел на обочину, где сбил 39-летнюю женщину с собакой.

Водитель травм не получил, а вот его 36-летнего пассажира забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Автомобилист при медосвидетельствовании надул 0,8 промилле.

Он гнал со скоростью больше 100 км/ч. Иномарку протащило около 50 метров по канаве, она снесла два дерева и остановилась только благодаря забору. Пешехода и животное откинуло в забор.

Спасатели к месту ДТП приехали быстро, а вот бригада медиков добиралась около 40 минут. Женщина скончалась за 15 минут до прибытия скорой.

Потерпевшая погибла на глазах сына и его двоюродного брата. Дети шли в 20 метрах от нее, их не задело.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Водителя задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что попавший в аварию ВАЗ вылетел на тротуар и перевернулся на Ваське.