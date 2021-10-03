Ботанический сад меняет режим работы на зимний

Ботанический сад Петра Великого на Петроградской стороне объявил о переходе на зимний режим работы.

Об этом сообщается на официальной странице Ботанического сада во «ВКонтакте». Администрация написала, что сад начнет работать по зимнему расписанию с понедельника, 4 октября.

Кассы будут работать без выходных с 10 до 16:30.

Петербургский Ботанический сад находится на Аптекарском острове. Его основал император Петр I в 1714 году, раньше он назывался Аптекарским огородом. Там разводились лекарственные травы.

В наши дни сад радует жителей и гостей Северной столицы красивыми и редкими растениями, композициями. В эти выходные в Ботаническом саду проходил осенний фестиваль клена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ботаническом саду СПбГУ появился «Японский сад».