Врачи рассказали об основных симптомах трех типов инсульта

Основные симптомы инсульта - это трудности с движением и балансом, коммуникацией, забывчивость, проблемы с концентрацией и мышлением, со зрением. Фото: pixabay

Основные симптомы инсульта - это трудности с движением и балансом, коммуникацией, забывчивость, проблемы с концентрацией и мышлением, со зрением. Фото: pixabay

В медицине выделяют три типа инсульта — ишемический, геморрагический и транзиторные ишемические атаки. Их можно распознать по внешним симптомам.

Как сообщает Express, признаки инсульта в основном зависят не от его типа, а от того, в какой именно части мозга он происходит и насколько велика поврежденная область.

Основные симптомы инсульта — это трудности с движением и балансом, коммуникацией, забывчивость, проблемы с концентрацией и мышлением, со зрением. Кроме того, инсульт можно определить по сильной усталости, проблемам с глотанием, мочевым пузырем и кишечником.

Медики отметили, что ишемический инсульт развивается из-за сердечно-сосудистых заболеваний. У него те же симптомы, что описаны выше.

Порядка 15% инсультов являются геморрагическими. Они происходят из-за кровоизлияния в мозг и обычно встречаются у людей в возрасте от 45 лет и старше. При таком инсульте у пациентов возникают сильная головная боль или боль в области шеи, которые могут сопровождаться рвотой. Но основные его признаки не отличаются от других.

Симптомы при транзиторной ишемической атака, которую также называют мини-инсультом, непродолжительны. Симптомы у такого типа инсульта аналогичные, как у других.

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