Четыре симптома на лице названы признаками нехватки витамина B12 в организме человека

Недостаток витамина В12 вызывает проблемы с сердцем и сосудами, постоянную усталость, анемию и еще много других болезней. Фото: Pixabay

Недостаток витамина В12 вызывает проблемы с сердцем и сосудами, постоянную усталость, анемию и еще много других болезней. Фото: Pixabay

Дефицит витамина В12 в организме приводит к нарушению развития красных кровяных телец. Эксперты назвали основные симптомы нехватки витамина.

Так их можно увидеть в зеркале: желтая или бледная кожа, похудение и гладкий распухший язык красного цвета. Об этом сообщает «МедикФорум».

Дефицит витамина нередко встречается у пенсионеров и у людей, которые не едят пищу животного происхождения.

Недостаток витамина В12 вызывает проблемы с сердцем и сосудами, постоянную усталость, анемию и еще много других болезней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Доктор медицинских наук, директор Института высшего и дополнительного профобразования НМИЦ эндокринологии Екатерина Пигарова рассказала об особенностях приема витамина D. Необходимость приема витамина стоит обсудить со специалистом, считает она.