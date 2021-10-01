Четыре симптома на лице названы признаками нехватки витамина B12 в организме человека

Четыре симптома на лице названы признаками нехватки витамина B12 в организме человека
Недостаток витамина В12 вызывает проблемы с сердцем и сосудами,  постоянную усталость, анемию и еще много других болезней. Фото: Pixabay

Дефицит витамина В12 в организме приводит к нарушению развития красных кровяных телец. Эксперты назвали основные симптомы нехватки витамина.

Так их можно увидеть в зеркале: желтая или бледная кожа, похудение и гладкий распухший язык красного цвета. Об этом сообщает «МедикФорум».

Дефицит витамина нередко встречается у пенсионеров и у людей, которые не едят пищу животного происхождения.

Недостаток витамина В12 вызывает проблемы с сердцем и сосудами, постоянную усталость, анемию и еще много других болезней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Доктор медицинских наук, директор Института высшего и дополнительного профобразования НМИЦ эндокринологии Екатерина Пигарова рассказала об особенностях приема витамина D. Необходимость приема витамина стоит обсудить со специалистом, считает она.

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