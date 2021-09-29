Врач объяснила особенности приема витамина D

Необходимость приема витамина стоит обсудить со специалистом, считает она.

Доктор медицинских наук, директор Института высшего и дополнительного профобразования НМИЦ эндокринологии Екатерина Пигарова рассказала об особенностях приема витамина D. Об этом сегодня, 29 сентября, пишет «Российская газета».

В первую очередь эксперт посоветовала обсудить этот момент с врачом – чтобы не навредить себе. При приеме витаминов нужно соблюдать меру. Пигарова объяснила, что многие сейчас стали принимать различные препараты и добавки в надежде укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса.

При этом самый надежный способ обеспечить достаточное поступление в организм витамина D — это его дополнительный прием в виде препаратов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог Соломатина объяснила, как определить уровень витамина D в организме. Недостаточное количество этого витамина в организме чревато развитием остеомаляции, депрессии и снижением иммунитета.