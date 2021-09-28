Диетолог Соломатина объяснила, как определить уровень витамина D в организме

Диетолог Соломатина объяснила, как определить уровень витамина D в организме
Чтобы получить верные результаты, кровь надо сдавать натощак. Фото: pixabay

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему важно иногда сдавать анализ на определение уровня содержания витамина D.

Она рассказывает о том, что чтобы определить уровень вещества в крови нужно сдать кровь из вены. Врачи оценят уровень витамина в сыворотке крови. Чтобы получить верные результаты, кровь надо сдавать натощак. Исследование называется 25-OH витамин D. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Недостаточное количество этого витамина в организме чревато развитием остеомаляции, депрессии и снижением иммунитета. В группе риска те, кто проживает в регионах с наименьшим количеством солнечных дней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-терапевт из Петербурга Наталья Лагнина рассказала, что у большинства жителей России наблюдается нехватка витамина D в организме. Специалист подчеркнула, что витамин D играет особую роль в поддержании иммунитета и профилактике различных заболеваний.

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