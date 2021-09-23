Назван витамин, дефицит которого испытывают большинство россиян

Врач-терапевт из Петербурга Наталья Лагнина рассказала, что у большинства жителей России наблюдается нехватка витамина D в организме.

Специалист подчеркнула, что витамин D играет особую роль в поддержании иммунитета и профилактике различных заболеваний. Дефицит этого витамина может стать причиной развития рахита у детей. Также он важен для профилактики остеопороза и снижения риска развития диабета.

По словам Лагниной, для профилактики требуется доза витамина D в 1000–2000 МЕ. Если врачи подтвердили дефицит этого витамина, то доза должна быть увеличена в соответствии с анализами.

«В нашей стране большинство населения находится в дефиците витамина D в крови», — отметила терапевт в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы узнать уровень витамина D, необходимо сдать анализ «25-гидроксивитамин D3». О его дефиците будет свидетельствовать показатель менее 30 нг/мл.

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