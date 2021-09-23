Врачи назвали неожиданные способы избавиться от головной боли

Однако злоупотреблять острой пищей не стоит. Фото: pixabay.com

Однако злоупотреблять острой пищей не стоит. Фото: pixabay.com

В борьбе с болью могут помочь некоторые продукты питания.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от головной боли. Секретами они поделились в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Эксперты отметили, что многие привыкли пить таблетки при головной боли, но их можно заменить обычными продуктами.

Существует такой вид дискомфорта, который связан с повреждением периферических нервов, при котором увеличивается активность болевых рецепторов. В таком случае поможет острая пища – перец, чеснок и имбирь. При мигренях можно выпить сладкий или съесть яблоко.

Также острая помощь восстанавливает мужскую потенцию и улучшает кровоснабжение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала, как чай и кофе влияют на здоровье.