Катар условно разрешил въезд в страну привитым «Спутником V» туристам

Катар условно разрешил въезд в страну привитым &#171;Спутником V&#187; туристам
В список условно одобренных вакцин добавлен российский препарат "Спутник V". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Власти Катара включили разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» в список утвержденных для прибывающих на территорию государства.

Как сообщается на сайте катарского Минздрава, ведомство обновило свою политику относительно прибытия в эмират в условиях коронавирусной пандемии. В список условно одобренных вакцин добавлен российский препарат «Спутник V».

Статус условно утвержденной вакцины подразумевает, что полностью вакцинированными будут считаться те, кто полностью привился «Спутником V», а затем, спустя не менее 14 дней, вакцинировался одной дозой препарата Pfizer и BioNTech или Moderna.

Также, привитым двумя вакцинами туристам перед поездкой в Катар нужно сдать анализ на антитела к коронавирусу. Сделать это нужно не ранее 14 дней после прохождения второго этапа вакцинации.

Новые правила вступают в силу с 6 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены.

"Спутник V" вакцинация катар


 

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