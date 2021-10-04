Байкер «вернул» водителю окурок, выброшенный из окна авто в Петербурге

Мотоциклист попытался вразумить водителя легкового авто, выбросившего окурок из окна.
Необычный инцидент произошел на светофоре в Петербурге. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что сидевший за рулем красного внедорожника мужчина решил выбросить окурок на проезжую часть. Стоявший рядом байкер подъехал ближе к водителю и попросил убрать мусор.
Водитель мотоцикла сделал замечание автомобилисту, но тот проигнорировал слова петербуржца и остался в салоне транспортного средства. Тогда мотоциклист подобрал сигаретный бычок, а после передал его самостоятельно автовладельцу.
Подписчики позитивно восприняли ролик и поддержали борца за порядок.
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