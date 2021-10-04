Летний дворец Петра I закрывается до середины мая

С понедельника, 4 октября, прекращается доступ жителей и гостей Петербурга в Летний дворец Петра I.

Эксплуатация расположенного в Летнем саду дворца в течение большей части года невозможна, рассказали в пресс-службе Русском музее. Историческое планировочное решение не позволяет устроить вход с тамбуром, гардеробом, и камерой хранения.

Планируется, что Летний дворец возобновит работу в середине мая 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ботанический сад Петра Великого на Петроградской стороне объявил о переходе на зимний режим работы. Кассы будут работать без выходных с 10 до 16:30.