Летний дворец Петра I закрывается до середины мая

Летний дворец Петра I закрывается до середины мая
Летний Дворец Петра I. Фото: Русский музей

С понедельника, 4 октября, прекращается доступ жителей и гостей Петербурга в Летний дворец Петра I.

Эксплуатация расположенного в Летнем саду дворца в течение большей части года невозможна, рассказали в пресс-службе Русском музее. Историческое планировочное решение не позволяет устроить вход с тамбуром, гардеробом, и камерой хранения.

Планируется, что Летний дворец возобновит работу в середине мая 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ботанический сад Петра Великого на Петроградской стороне объявил о переходе на зимний режим работы. Кассы будут работать без выходных с 10 до 16:30.

домик петра i новости СПб


 

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