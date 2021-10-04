Сестра Галины Старовойтовой умерла в Петербурге

Религиовед и сестра Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова умерла в Петербурге.

О трагическом известии сообщил утром в понедельник, 4 октября, депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

«Друзья, у нас большое горе», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Ольга Старовойтова родилась 9 июля 1948 года в Ленинграде. Член Международного союза журналистов, религиовед, президент общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой».

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