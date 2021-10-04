В Петербурге умер краевед Сергей Лебедев

Краеведу Сергею Лебедеву было 74 года. Причина его смерти — последствия ковида. Фото: скрин https://vk.com/serge_lebedev

Краеведу Сергею Лебедеву было 74 года. Причина его смерти — последствия ковида. Фото: скрин https://vk.com/serge_lebedev

Сегодня, в понедельник, четвертого октября, стало известно, что ушел из жизни историк, краевед Сергей Лебедев — автор нескольких известных петербуржских скульптур.

Он придумал памятник зайцу у стен Петропавловской крепости, кота с дома Елисеевского магазина на Малой Садовой и так далее, кошки «Тишина Матроскина» на фасаде дома № 16 по улице Правды и другие. Об этом сообщил близкий друг Лебедева Сергей Коцюбинский в Facebook.

Он добавил, что мужчина умер ночью, а также назвал его человечищем с большой буквы.

Краеведу было 74 года. Причина его смерти — последствия ковида.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Синеглазов, названный в 12 лет назад самым сильным человеком в Росси, умер. Ему был 61 год. Причина смерти спортсмена — ковид. Последние дни мужчина был в коме в реанимации. Также стало известно, что за день до этого от ковида умерла сестра Синеглазова.