Пугачеву унизили на федеральном канале: «Творчества там уже нет»

Критик Соседов, не стесняясь в выражениях, разгромил кумира миллионов.

Критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов в очередной раз негативно высказался о певице Алле Пугачевой. В студии «НТВ» он признался, что устал говорить на одну и ту же тему, но приходится, раз постоянно спрашивают.

Критик заверил, что потерял интерес к личности Примадонны и на это есть одна весомая причина.

«Меня уже давно не интересуют ни ее творчество, ни ее судьба, потому что творчества там уже нет. Творчество когда-то было»,

— рассказывает Соседов.

Также критик заверил, что его не интересует хайп на именах известных людей – он просто делает свою работу. Может и так, но Соседов явно лукавит, когда говорит, что устал от Пугачевой – за пару дней вышло несколько интервью, в которых он то и дело говорит о певице.

В эфире «ВОКРУГ ТВ» журналист оказался более разговорчивым и, кажется, назвал истинную причину своего недовольства. Соседов рассказал, что раньше был большим поклонником Пугачевой и постоянно писал о ней хвалебные статьи. Певица, став популярной, ни разу не отблагодарила журналиста.

«Я считаю, она могла быть более внимательной к тем людям, кто писал о ней, кто помогал ей. Не только к великим композиторам, но и к более незаметным людям. Я тоже приложил руку к популяризации этого имени. Я возвеличивал ее, и она все это видела, мне Филипп Киркоров рассказывал. Она могла бы сказать «спасибо»,

— делится Соседов.

Критик добавил, что бренд Аллы Пугачевой давно утерян – певица стала иначе выглядеть и по-другому вести себя. Он не верит в счастье артистки и убежден, что всю свою жизнь звезда лишь играет на публику.

Напоминаем, что сама Примадонна предпочитает не реагировать на критику Соседова. Однажды, правда, она все-таки не сдержалась и дала следующий комментарий.

«Ну и что, я буду в суд на него подавать за то, что он несет всякую чушь? Я этого делать не стану, пусть зарабатывает. Может, это и к моей персоне еще больший интерес вызовет»,

— заявила Пугачева, призвавшая пожалеть Сережу.

Напоминаем, что Алла Пугачева в последнее время живет размеренной жизнью и не стремится засветиться на экранах. Ей не до скандалов и интриг: певица воспитывает двух детей, Лизу и Гарри, и наслаждается браком с юмористом Максимом Галкиным. Вернуться на сцену Примадонна обещала разве что в честь 80-летия, так что ждать выступления осталось каких-то 8 лет.

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