Испытания ВМФ по запуску ракеты «Циркон» прошли успешно

Военно-морской флот Росси успешно провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена с атомной подводной лодки «Северодвинск», информирует Министерство обороны РФ.

Гиперзвуковую ракету «Циркон» в рамках испытаний впервые запустили с атомной подводной лодки «Северодвинск». По сообщения Минобороны, была осуществлена стрельба по условной цели в акватории Баренцева моря. Испытания прошли успешно. Было отмечено, что по данным объективного контроля испытания, полет ракеты отвечал параметрам, которые были предусмотрены. Условная морская цель ракетой была поражена.

Летом этого года уже проходили успешные испытания ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Преодолев более 350 км «Циркон» поразил условную наземную цель. Как было отмечено в министерстве, тактико-технические характеристики ракеты подтвердились еще тогда. В конце августа началась массовая закупка гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» морского базирования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к полету на МКС утвердили первый в мире киноэкипаж,запуск которого стартует 5 октября. Режиссера Клима Шипенко, актрису Юлию Пересильд и космонавта Антона Шкаплерова утвердили к участию в полете.