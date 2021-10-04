В Петербурге появился сервис по отслеживанию карет скорой помощи

Это обеспечит свободный доступ к пациенту и проезд на дорогах Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Это обеспечит свободный доступ к пациенту и проезд на дорогах Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сегодня, четвертого октября, в Петербурге заработал сервис для отслеживания движения машин скорой помощи, как у «Яндекс.Такси».

Горожане смогут следить за передвижением медицинских карет. Приложение будет работать на всей территории обслуживания СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи».

Так, можно будет отслеживать движение машин скорой помощи, которые выезжают на вызовы. Это обеспечит свободный доступ к пациенту и проезд на дорогах Петербурга.

При вызове телефон заявителя идентифицируется и ему приходит SMS со ссылкой на онлайн-карту, где показано место нахождения машины и адрес места вызова.