Оставленный ноутбук за 200 тысяч рублей вернули студентке в Петербурге

Мужина вернул владелице MacBook, забытый в каршеринговом авто, сообщают «Невские новости».

Вчера, 3 октября в отделение полиции Северной столицы обратился мужчина, который нашел в каршеринговом автомобиле MacBook стоимостью в 200 тысяч рублей. Как выяснилось, ранее 33-летняя первокурсница магистратуры НИУ «Высшая школа экономики» написала заявление в полицию о потере дорогого гаджета.

Владелице тут же сообщили о находке. Девушка прибыла в отделение, где предоставила все необходимые документы. После чего полиция вернула ей устройство.

Ранее Gazeta.SPb писала, водитель каршерингового автомобиля ограбил женщину из Эстонии на пустыре в районе Ворошиловской улицы. Сумма ущерба составила 13300 тыс. рублей.