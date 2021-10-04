Студента, убившего мать и сестру, заключили под стражу

Студента, убившего мать и сестру, заключили под стражу
По данному факту возбуждено уголовное дело (убийство двух лиц). Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве матери и малолетней сестры в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 21-летний студент убил свою младшую сестру и мать в квартире в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело (убийство двух лиц).

Молодого человека задержали по «горячим следам». Следователь ему предъявил обвинение. Вину в преступлении мужчина признал.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Буграх парень убил маленькую сестру и травмировал мать. В поселке Бугры находившийся в гостях у своей матери 21-летний сын, студент четвертого курса, ножом убил свою трехлетнюю сестру. Он несколько раз ударил ножом мать.

бугры дети ленобласть суд убийство


 

Новости партнеров
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Студента, убившего мать и сестру, заключили под стражу
На Ленинском проспекте 51 произошло возгорание
Оставленный ноутбук за 200 тысяч рублей вернули студентке в Петербурге
Из-за прорыва на трубопроводе в США в Тихий океан попало более трех тысяч ...
Стали известны адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения ...
Сто лучших воспитателей получат по 50 000 рублей
МЧС во всех регионах России проверит системы оповещения с включением сирен
Почему энергокризис в Китае опасен для петербургских модников