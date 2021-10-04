Студента, убившего мать и сестру, заключили под стражу

По данному факту возбуждено уголовное дело (убийство двух лиц). Фото: pixabay.com

По данному факту возбуждено уголовное дело (убийство двух лиц). Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве матери и малолетней сестры в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 21-летний студент убил свою младшую сестру и мать в квартире в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело (убийство двух лиц).

Молодого человека задержали по «горячим следам». Следователь ему предъявил обвинение. Вину в преступлении мужчина признал.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Буграх парень убил маленькую сестру и травмировал мать. В поселке Бугры находившийся в гостях у своей матери 21-летний сын, студент четвертого курса, ножом убил свою трехлетнюю сестру. Он несколько раз ударил ножом мать.