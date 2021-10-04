В Буграх парень убил маленькую сестру и травмировал мать

В Буграх парень убил маленькую сестру и травмировал мать
Ребенок, после полученных ножевых ранений, скончался на месте происшествия. Фото: unsplash

Во Всеволжском районе Ленобласти совершили убийство.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в поселке задержали убийцу ребенка. В поселке Бугры Всеволожского района Ленобласти в доме по ул. Шекспира, находившийся в гостях у своей 45-летней матери 21-летний сын, студент четвертого курса, ножом убил свою трехлетнюю сестру. Он несколько раз ударил ножом мать.

Ранее через 112 поступило сообщение, что в доме по ул. Шекспира пос. Бугры Всеволожского района ЛО, с балкона кричат, просят скорую и полицию, множество ножевых ранений.

Ребенок, после полученных ножевых ранений, скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внучка утюгом убила бабушку после ссоры в квартире на Сиреневом бульваре. В Выборгском районе Петербурга задержали 19-летнюю девушку по подозрению в убийстве собственной бабушки. Возбуждено уголовное дело.

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