Внучка утюгом убила бабушку после ссоры в квартире на Сиреневом бульваре

Трагедия произошла в квартире на Сиреневом бульваре. Фото: скриншот google.maps

Трагедия произошла в квартире на Сиреневом бульваре. Фото: скриншот google.maps

В Выборгском районе Петербурга задержали 19-летнюю девушку по подозрению в убийстве собственной бабушки. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел 1 октября. После полуночи в отдел полиции обратился водитель АЗС, проживающий в доме 7 на Сиреневом бульваре. Он рассказал, что обнаружил труп супруги с телесными повреждениями.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители нашли в указанной квартире труп 59-летней женщины с травмой головы.

В этот же день по «горячим следам» была задержана подозреваемая в преступлении. У дома №55 по 12-Линии В.О. поймали 19-летнюю внучку погибшей, зарегистрированную в той же квартире.

Стражи порядка установили, что родственница 1октября в 20:00 во время внезапной ссоры утюгом убила свою бабушку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек из Бугров убил мать и трехлетнюю сестру.