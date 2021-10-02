Молодой человек из Бугров убил мать и трехлетнюю сестру

Молодой человек из Бугров убил мать и трехлетнюю сестру
Следственный комитет выясняет все обстоятельства двойного убийства в Буграх. Фото: СК РФ

Правоохранители Всеволожского района Ленобласти задержали предполагаемого убийцу матери и малолетней дочери. Им оказался член семьи.

Как сообщает областное управление СК, в субботу в квартире в поселке Бугры нашли тела 46-летней женщины и трехлетней девочки. На убитых были признаки насильственной смерти.

Следственные органы завели уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. На месте преступления работали следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты и полицейские.

По «горячим следам» стражи порядка задержали 21-летнего подозреваемого — сына потерпевшей и сводного брата убитой девочки. Скоро ему предъявят обвинение, следствие будет настаивать на аресте.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Лодейном Поле раскрыли убийство 18-летней давности.

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