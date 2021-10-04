Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом попал в больницу

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом попал в больницу
Ход расследования дела об убийстве троих девушек в Оренбургской области контролируется Бастрыкиным. Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области оказал сопротивление при задержании. В издании «Гай.рф» появилась информация о его госпитализации.

На портале «МВД-медиа» было опубликовано видео погони за предполагаемым убийцей, а затем задержавшие 30-летнего мужчину сотрудники полиции рассказали подробности операции. Дело происходило в городе Орск.

Полицейский-водитель 2-й роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции старший сержант Иван Лисин заявил, что правоохранителям поступили сведения об угоне авто. После этого Лисин вместе с напарником начали отрабатывать район места происшествия, обнаружили машину и установили, что подозреваемый в угоне прячется на территории детского сада.

Стражи порядка заметили мужчину за оградой детсада и, окликнув его, получили ответ, что он является сторожем учреждения. В этот момент полицейские поняли, что «сторож» похож на подозреваемого в убийстве студенток в Гае. Когда сотрудники органов стали приближаться к молодому человеку, он побежал вдоль забора. Тогда при помощи реальных работников детсада мужчину задержали — он пытался перепрыгнуть ограждение.

При задержании возможный преступник оказал сопротивление и полицейским пришлось применить физическую силу и спецсредства, после чего он был доставлен в отдел полиции города Орск. Однако по сведениям портала «Гай.рф», мужчине в этот момент стало плохо и его пришлось отвезти в больницу. Также утверждается, что ухудшение состояния могло быть вызвано наркотиками, и проводить следственные действия с подозреваемым невозможно. Впрочем, официального подтверждения в правоохранительных органах этому не давали.

Издание «Оренбург Медиа», ссылаясь на региональный СК, отмечает, что с подозреваемым работают и в ближайшее время должны избрать меру пресечения.

Известно, что задержанный был дважды судим. Причастность мужчины к зверскому убийству в Гае установлена по одежде — 2 октября его вещи были найдены возле городской водонапорной башни. Специалисты провели экстренную молекулярно-генетическую экспертизу, которая подтвердила принадлежность находки убийце.

Напомним, что жестокое убийство трех девушек-студенток медколледжа произошло в ночь на 30 сентября. Убийца зарезал девушек после чего, по предварительной версии, устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Тела подруг были найдены в квартире после тушения, а труп еще одной погибшей — во дворе. Возможно, студентка пыталась спастись бегством.

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