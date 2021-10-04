Японские ученые открыли новый вирус, способный заражать людей

В Японии ученые выявили ранее неизвестный вирус, который может заражать людей. Он вызывает острую лихорадку, но к смерти, по имеющимся данным, пока не приводил.

Новому вирусу дали название Йезо. В период с 2014 по 2020 год новой инфекцией заразились семь пациентов. У них наблюдались лихорадка и снижение количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Летальных исходов зафиксировано не было. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Ученые из Университета Хоккайдо вместе с коллегами из других японских университетов изучили вирус из образцов крови двух пациентов, инфицированных в 2019 и 2020 годах. Оказалось, что это ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus.

Известно, что новый вирус передается людям от животных через клещей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае спрогнозировали появление нового «вируса X».