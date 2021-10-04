В Китае спрогнозировали появление нового «вируса X»

В Китае спрогнозировали появление нового «вируса X»
Из вышеуказанных принципов специалист особо отметил обмен информацией. Фото: unsplash

Всему миру необходимо объединиться для борьбы с «вирусом X». Об этом заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае Гао Фу.

По его словам, появление нового вируса неизбежно, и миру нужно подготовится к этому. Ученый добавил, что характеристики инфекции пока никому не известны, она может возникнуть в любом месте и в любое время.

Как сообщили «РИА Новости», Гао Фу отметил, что пандемия COVID-19 показала, что помимо основной проблемы существуют и побочные, такие как информационная неопределенность, когда реальная информация переплетается с дезинформацией.

Ученый предлагает систему четырех C:

  • Cooperation (сотрудничество);
  • Competition (соперничество);
  • Comminication (общение друг с другом);
  • Coordination (координация).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху.

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